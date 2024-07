Mosca distrugge 7 jet militari ucraini in un attacco missilistico Orban a Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 luglio 2024 – Il primo ministro dell'Ungheria, Viktor, che da ieri ha assunto la presidenza semestrale dell'Unione europea, è arrivato aper la sua prima visita in Ucraina dall'invasione russa del 2022. "Il tema principale dell'incontro sarà la possibilità di costruire la pace.e Zelensky discuteranno anche delle questioni attuali delle relazioni bilaterali ungheresi-ucraine", si legge in un breve comunicato dell'agenzia MTI. Per, leader dell'estrema destra euroscettica e con posizioni più vicine al Cremlino che a, è la prima visita in Ucraina all'indomani dell'assunzione da parte del suo Paese della presidenza di turno dell'Unione europea.