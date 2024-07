Milan Romelu Lukaku è un disastro con il Belgio a Euro 2024 Tutti i voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 2 luglio 2024), l’obiettivo di Moncadaè un verocon il. Ecco idella prestazione con la Franciaresta un grande favorito per il ruolo di dopo Olivier Giroud. Intanto, l’attaccante 31enne ha steccato con ile la sua Nazionale è stata eliminata dalla competizione per mezzo della Francia di Mike Maignan e Theo Hernandez. L’peo di Big Rom è stato davvero deludente e la partita con i transalpini è stata la conferma del pessimo stato di forma dell’ex Inter. I numeri della prestazionesa diparlano chiaro e ci dicono che in 90 minuti, il belga ha fatto un solo tiro in tutta la partita, 20 tocchi e 7 passaggi riusciti. 0,03, invece, il dato sugli expected goals.