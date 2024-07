Luca Barbareschi alla guida di Terapia di Coppia | data inizio puntate e curiosità

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 2 luglio 2024) In questi giorni abbiamo annunciato in anteprima alcune interessanti novità inerenti i palinsesti della Rai inerenti la prossima stagione televisiva. Tra le varie informazioni trapelate è emersa anche quella inerente il nuovo format diintitolatodi. In queste ore, però, sono emerse nuove informazioni in meritotipologia del format,didurata dellee altre. Stando a quanto emerso dal portale TvBlog, infatti, l'idea di base per il nuovo show del conduttore sarebbe quella di generare un proseguimento di C'eravamo tanto amati. Inoltre, sono stati definiti anche altri dettagli. Ecco tutti i dettagli dididiin onda su Rai2 Il nuovo show affidato anella prossima stagione televisiva della Rai si intitoleràdi