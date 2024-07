L’ambigua avventura di Laetitia Ky | sabato l’inaugurazione della mostra a Casa Masaccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 –Centro per l'Arte Contemporanea, presenta “”, unapersonale diKy sulle “sculture capillari” e dedicata all’empowerment femminile nel sistema dell’arte e nella società, a cura di Alessandro Romanini e in collaborazione con la LIS10 Gallery Arezzo – Parigi. L’openingè previsto6 luglio alle ore 18:30 aCentro per l'Arte Contemporanea.sarà preceduta da due momenti con l’artistaKy: alle ore 16:00 presso il Giardino –ci sarà un Workshop – performance dal titolo Empow’Hair: Tessiture di Identità attraverso cuiKy svilupperà alcuni lavori legati alla “scultura capillare”, condividendone la tecnica e il processo creativo.