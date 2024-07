La Talpa nel cast anche una coppia nata ad Amici? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 2 luglio 2024) Fervono i preparativi per La, uno dei programmi più attesi degli ultimi anni. Dopo diversi annunci e altrettante smentite nelle passate stagioni, finalmente l’iconico reality show potrebbe tornare in onda nella prossima stagione televisiva. Stando a un’indiscrezione trapelata da Tv Blog la padrona di casa de Ladovrebbe essere Ilary Blasi, attualmente sul palcoscenico di Battiti Live dopo essere rimasta orfana de L’Isola dei Famosi. Si stanno svolgendo in questi giornii provini per definire il. Corteggiatissima Sara Croce, già vista nell’ultima edizione di Ballando con Le Stelle. L’ex Bonas di Avanti un Altro sarebbe richiesta sia dagli autori del Grande Fratello, che tornerà in onda a metà settembre sia da quelli de La