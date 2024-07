Kiev aspetta le armi dalla Nato Mosca gli esperti militari della Corea del Nord

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 luglio 2024) In uno scenario di guerra che vede una lenta avanzata russa, come nelle città di Severnoye e Shumy, nonché in villaggi come Yasnodobrovka, Spornoye, Novoaleksandrovka e Novopokrovskoye, sempre nella regione di Donetsk, nonché a Chasov Yar, negli ultimi giorni di giugno le truppe dihanno conquistato terreno ma perso tanti uomini. La reazione ucraina è stata resa nota lo scorso fine settimana con un comunicato nel quale il Comando militare diha annunciato che le forze diavrebbero perso oltre 1.500 uomini e centinaia di mezzi. Dove stia la verità, quanto effettivamente l’avanzata russa sia da considerarsi consolidata e quanto siano veri i numeri, come sempre è quasi impossibile da controllare, ma per poter subire così tante perdite e continuare gli attacchideve ovviamente arruolare nuove leve e per farlo non ha mai esitato a inquadrare combattenti stranieri, tanto che nei reparti è accertata la presenza di afgani, siriani, indiani, nepalesi e di immigrati naturalizzati russi che stanno svolgendo il servizio militare, per un totale di circa 10.