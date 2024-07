Inquinare poco spendere meno vivere meglio | la formula ecovillaggio per combattere l’individualismo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Al loro interno si puòanche spendendo 200 euro al mese, perché i consumi si riducono e due macchine possono bastare per 20 persone, invece che per una sola famiglia. Ma oltre a, si lavora anche di, perché la vita in unlibera tempo. Di queste realtà, gli ecovillaggi appunto, sparse in tutta Italia, ma soprattutto a al centro-nord, si parla, anche perché i numeri non sono enormi: una trentina quelli legati alla rete ecovillaggi.it (si incontreranno tutti dal 24 al 28 luglio prossimi a Monzuno, in provincia di Bologna), più una ventina non legati alla rete, con una composizione media di circa venti persone. “Al di là degli aspetti pratici, entrare in unsignifica sperimentare nuovi stili di vita, essere più coerente con i valori in cui crediamo e cioè la sostenibilità ecologica ma anche quella sociale, un rapporto diverso con il denaro e con il lavoro.