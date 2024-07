Imu 2024 in quali città è più cara e dove si paga di meno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 luglio– Tra le spese che maggiormente devono essere tenute in considerazione quando si ha una casa c’è l’Imu, ovvero l’Imposta municipale unica. Questa viene applicata a una vasta gamma di proprietà incluse le seconde case, gli immobili di lusso, le pertinenze e altre categorie immobiliari come i terreni edificabili e gli immobili commerciali. L’importo dell’Imu dipende dalle aliquote e dalle detrazioni che vengono fissate dai singoli Comuni di residenza per l’anno precedente, con ilmento che può essere diviso in anticipo (prima rata) e il saldo (seconda rata). In quest’ultimo caso, ilmento della seconda tranche è previsto entro il 16 dicembre, con l’importo dovuto che potrà subire eventuali aggiustamenti dovuti alle nuove aliquote decise dai singoli Comuni e pubblicate sul sito del ministero delle Finanze.