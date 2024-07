Il Cocoricò di Riccione riapre e sceglie Gigi D’Agostino | Nel club si generano onde speciali e indefinibili

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) La residenza artistica diD’Ag per il suo affezionatissimo pubblico, aldi, in programma ogni venerdì dal 5 luglio al 23 agosto, altro non è che l’ultima celebrazione di un luogo che non è mai stato soltanto una discoteca. Anzi, se identifichiamo, spesso con eccessivo snobismo, le discoteche esclusivamente come luoghi di svago vuoto e un pò ignorante, parlando del Cororicò siamo completamente fuori strada. Non solo perché locale storico della storica riviera romagnola, protagonista assoluta delle estati italiane, specie degli anni ’90, ma perché all’interno di quella discoteca si sono stiracchiate le più svariate ed interessanti e alte forme d’arte. Se ne volete sapere di più sull’anno scorso è stato presentato alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro il documentarioTapes, diretto da Francesco Tavella, nel quale si rievoca la storia del locale grazie a filmati di repertorio e al commento di Loris Riccardi, direttore artistico dal 1993 al 2006.