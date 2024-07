Euro 2024 Abodi | Una disfatta ma sorpreso da ricerca di responsabilità altrui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Andrea, ministro per lo Sport e i Giovani, ha vissuto in presa diretta l’eliminazione della Nazionale a Berlino contro la Svizzera. “L’amarezza non di una sconfitta, perché lo sport insegna a vincere ma anche a perdere, ma di una, di una resa incondizionata. Non solo sportiva ma anche morale”. Questo il suo commento a “Non Stop News” su RTL 102.5. “Non c’è stata reazione, un lampo, uno sguardo di quelli che nello sport si vedono soprattutto nei momenti difficili. Bisogna tirar fuori la forza morale che la maglia azzurra deve ispirare e che chi la indossa deve poter rappresentare – prosegue – Siamo tornati a casa, ma ciò che mi haè ladi. Credo che di fronte alla sconfitta il primo fattore che deve emergere sia l’autocritica e da qui ripartire.