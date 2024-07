Allarme droga a Pesaro | tre morti in meno di due mesi E ora l’incubo è il Fentanyl

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – “Non escludiamo che ilpossa arrivare anche qui a. C’è la massima allerta per evitare che il fenoattecchisca anche da noi. Significherebbe avere un numero diimpressionante”. Secondo fonti investigative la provincia dipotrebbe essere un “bersaglio” della maledizione dell’oppioide sintetico proveniente dalla Cina che in America sta mietendo 180 vittime al giorno. Quella che negli Stati Uniti è definita la “degli zombie”, cento volte più forte dell’eroina e ottanta più della morfina, i primi di maggio è stata registrata anche in Italia, nella vicina Perugia, come sostanza da taglio. Dopo “l’identificazione diin eroina da strada a Perugia”, una nota della Direzione della Prevenzione del Ministero della Salute ha elevato l’allerta a “Grado 3” e, anche a seguito di questo, le forze dell’ordine della nostra provincia sono in prima linea per individuare qualsiasi segnale sospetto.