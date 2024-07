Addio a Giambattista Negretti commercialista e per oltre 50 anni presidente del collegio sindacale dell’Atalanta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 luglio 2024) Si è spento lunedì all’età di 91bergamasco molto noto in città e per50del. Nel suo studio di via Garibaldi, che condivideva con la moglie Emanuela e i tre figli Enrico, Roberto e Barbara, ha lavorato fino all’ultimo: una passione smisurata per la propria professione, la cui genesi risale ai banchi del Vittorio Emanuele II prima e agli studi conclusi a pieni voti all’Università di Parma, facoltà di Economia e commercio. Entrato nello studio di papà Attilio, si è specializzato nelle questioni contabili e parallelamente ha portato avanti anche l’attività di insegnamento: docente di ragioneria al Vittorio Emanuele II, assistente all’Università di Parma, titolare della cattedra di Economia e commercio a Bergamo.