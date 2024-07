Violenta una ragazza fuori da una discoteca di Pontedera e riprende l’abuso con il cellulare | arrestato Rintracciato dalla polizia coi social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ha abusato di una sua coetaneada unae ha ripreso l’aggressione sessuale con il telefonino. E’ l’accusa in forza della quale ladihaper violenza sessuale e lesioni gravissime un 19enne, italiano e incensurato. I fatti sono degli inizi di giugno. Le indagini sono scattate dopo che la giovane vittima si è recata in ospedale dove è stata ricoverata per diversi giorni: per le lesioni subite ha riportato una prognosi tra i 20 e i 40 giorni. Secondo quanto spiegato, la vittima avrebbe cercato di respingere il giovane, cercando di sottrarsi, ma il ragazzo avrebbe proseguito con violenza. Secondo quanto emerso, i due si erano conosciuti in, per poi appartarsi all’esterno del locale dove sarebbe avvenuta l’aggressione sessuale.