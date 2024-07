Travolta e uccisa da un’onda | Che dolore lasciare Margherita E i bambini ancora in quelle piscine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Macerata, 1 luglio 2024 – “Andare via è stato pesantissimo. Madi più lo è stato tornare allesabato: era tardo pomeriggio, piovigginava, eppure erano piene di ragazzi e famiglie e persino. Facevano il bagno, erano appoggiati al muretto, senza alcuna indicazione, nessun sospetto. Questo mi ha fattopiù male.sono bellissime, ma le onde arrivano”. Ornella Formica ribadisce che non deve succedere più quanto accaduto a sua figlia, la psichiatra 28enneSalvucci,giovedì dadell’Atlantico mentre faceva il bagno nelledi Seixal, nell’isola di Madeira. Ieri pomeriggio la mamma, il padre Piergiovanni Salvucci, la sorella Ester e il fidanzato di, Marco Romanelli, che li aveva raggiunti appena saputo cosa era successo, sono tornati insieme dall’isola portoghese a Colmurano, dove tutta la comunità li aspetta per stringerli un grande abbraccio.