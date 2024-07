Stati Generali dei Settori Giovanili l’avvocato Simeone | Si deve ripartire dalla base e cacciare chi non ha competenze

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiPurtroppo profetica o meglio, un incontro che ha solo anticipato quanto si è verificato un paio di giorni dopo e che, attualmente, riempie le cronache sportive in merito all’eliminazione dell’Italia dall’Europeo per mano della Svizzera. Una caduta che ha riacceso i riflettori sul movimento calcio in Italia e sullo sport in generale. Si torna a parlare di giovani, di necessità di dare loro spazio, di strutture che mancano e di una rifondazione chedal basso. Tutti temi che sono emersi nel corso della tavola rotonda dal titolo ‘deinel mondo sportivo – Opportunità, sviluppo e proposte’, che si è tenuto giovedì 27 giugno al Circolo Nautico Posillipo e promosso dall‘Associazione Rinascimento partenopeo (presidente avv.