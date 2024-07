Spinazzola non ci sono più dubbi | arriva l’annuncio UFFICIALE sui social

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024)la notiziasu Leonardosul suo futuro èto proprio in questa mattinata suicon un comunicato che non lascia più. Il Napoli è caccia di svariati rinforzi per regalare ad Antonio Conte una rosa competitiva e all’altezza di quelle chele esigenze del tecnico da un punto di vista tecnico – tattico. Diversele caselle da occupare in quello che, con ogni probabilità, sarà il modulo messo a punto dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale, ossia il 3-4-3. Tanti colpi in difesa, ma anche qualche novità sulle fasce, visto anche le possibile partenze. Una su tutte, quella di Mario Rui, che non è stato dichiarato incedibile in questo nuovo ciclo e per cui si cerca una sistemazione in Portogallo.