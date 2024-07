Notte Bianca | Skin e il Mammut Village Illuminano L' Aquila e Scoppito

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 1 luglio 2024) L'- L'si preparano a una serata indimenticabile il prossimo 5 luglio, con la seconda edizione delladella Città Territorio. L'evento vedrà come protagonista, la potente voce degli Skunk Anansie, che si esibirà in un atteso DJ set. Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra le amministrazioni comunali di L', avrà luogo in diverse frazioni, tra cui Sassa Scalo, Cese di Preturo e. Oltre a, sul palco saliranno anche artisti come Fargetta, DJ SiRK, Cricca, El Matador e molti altri. Il, dedicato al 70º anniversario del ritrovamento del, sarà il cuore delle celebrazioni. Ospiterà una tavola rotonda e numerose attività tematiche. Lo sport avrà un ruolo centrale con eventi di padel, rugby touch e una corsa di 10 km organizzata dalla Proloco die l'Atletica Abruzzo, aperta a tutti come passeggiata non competitiva, con prove dedicate ai bambini.