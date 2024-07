LIVE Sinner-Hanfmann Wimbledon 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-FUCSOVICS (2° MATCH DALLE 12.00) 18.15 Pernon si tratta della prima uscita da numero 1 del mondo. L’azzurro ha già disuptato l’ATP 500 di Halle, dove ha conquistato il titolo. Nel torneo tedesco l’altoatesino ha sconfitto, nell’ordine, Griekspoor, Marozsan, Struff, Zhang ed Hurkacz. 18.12 Mancassimo all’esordio in questo torneo del numero 1 del mondo.si presenta per la prima volta ad uno Slam da leader della classifica mondiale dopo aver conquistato il primo al Roland Garros 18.09 Keys batte Trevisan con il punteggio di 6-4, 7-6. Traentreranno in campo Jannike Yannick. 17.13 Keys conquista il primo set contro Trevisan per 6-4 in 48di gioco.