LIVE Fognini-van Assche 6-1 3-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | senza break il secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Ancora lungo il dritto dia chiudere un lungo scambio 0-15 Lungo il dritto di3-3 Il servizio di van40-30 In corridoio il dritto di attacco di van40-15 Vincente il dritto di40-0 Ace van30-0 In rete il rovescio di difesa di15-0 Ace van3-2 AceVantaggio: in rete il rovescio di vanParità: ancora doppio falloVantaggio: in corridoio il rovescio del francese Parità: in rete la difesa di, un po’ pigro in questa fase Vantaggio. esce il dritto di van40-40 In rete la risposta del francese 30-40 In rete il dritto di30-30 Doppio fallo30-15 Ace15-15 in rete il rovescio di15-0 Il rovescio lungolinea di2-2 Il servizio di van40-15 Il rovescio incrociato in contropiede di van30-15 In corridoio il pallonetto di15-15 In rete la risposta di rovescio di0-15 Il rovescio in back diimprendibile per il rivale 2-1 In corridoio il rovescio di difesa di vanVantaggio: il servizio dell’azzurro 40-40 In rete il dritto in arretramento di40-30 Il servizio di30-30 Lungo il rovescio di30-15 Largo il rovescio incrociato di van15-15 Ace0-15 Passante incrociato spettacolare di van1-1 Ancora il servizio di vanche pareggia il conto in questoset 40-15 Il servizio di van30-15 Esce il dritto di15-15 Lo smash di15-0 Il servizio di van1-0 Il servizio diVantaggio: dritto in contropiede di40-40 In rete il dritto di van30-40 Esce il rovescio in difesa di30-30 In corridoio il rovescio in avanzamento di van15-30 Bella risposta di rovescio di van15-15 Doppio fallo6-1 In rete la volèe di rovescio.