Le nostre città devono togliersi di dosso il visone

(Di lunedì 1 luglio 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Climate Forward in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Non riesco a non pensare a lei, quando penso alledi oggi. A quella sciura milanese che nei suoi weekend al Forte si ostina a passeggiare in spiaggia in pelliccia, pur soffrendo il caldo e combattendo con il trucco in colata libera. Le piace ancora così tanto sfoggiare il suoda non capire che presto la porterà al collasso. Viene guardata con grande sospetto, appare a tutti fuori moda, di una bellezza ormai sfiorita, fuori dal tempo, ma lei non demorde. Mi fa la stessa impressione decadente e stanca ladi asfalto, o di pietra, una volta bella ma oggi sempre più fuori tono.