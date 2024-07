L’amore necessario il libro di Veneziani a Zenzero Off

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arezzo, 1 luglio 2024 – Nella società del disamore, del narcisismo e dei desideri egoistici illimitati, in cui “Io ama Io” e contano solo la tecnica e il mercato, non resta che ricominciare dal, oltre se stessi. È quanto sostiene Marcellonel suo ultimo, “L'amore” (Marsilio), che l'Autore presenterà domani 2 luglio ad Arezzo, ospite diOFF: nell'ambito del "Certe notti festival" organizzato da Casa Thevenin. Appuntamento domani 2 luglio alle ore 18:30 in piazza San Domenico. Partner dell'evento la libreria Edison by Biblion.OFF, “fuori programma” di appuntamenti-evento, eFest, rassegna letteraria di fine estate, sono parte del progetto culturalepromosso da ORA Officina Rilancio Arezzo.