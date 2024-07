Kaladze spinge Kvaratskhelia via dal Napoli | PSG? No meglio un’altra big

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024)sarà uno dei nomi al centro del mercato estivo, di seguito il pensiero diche lo vede lontano dale inbig. È ufficialmente iniziato il mercato estivo e in casa deluno dei punti fermi su cui la società dovrà lavorare, oltre a migliorare e rendere più competitiva la squadra, è la situazione sul futuro di Khvicha. Il giocatore georgiano tramite il suo entourage, nelle scorse settimane, ha fatto sapere che la sua volontà è quella di lasciarein questa finestra di mercato estivo, nonostante l’arrivo del nuovo allenatore, Antonio Conte, che ha sottolineato come l’esterno delsia un punto fondamentale del suo progetto. Le parole di Kakhasul futuro di KvichaL’ex difensore del Milan e della Georgia, Kakha, è intervenuto a Win Win Sports e ha parlato proprio di Kvicha, l’esterno offensivo che è ormai un nome caldo del mercato dopo le parole dei suoi agenti e dopo essersi messo in mostra con la sua nazionale durante l’Europeo.