Innovazione e sostenibilità per ridurre le discariche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) TAGLIO DEL NASTRO (nella foto) a Lazzate per il nuovo impianto di gestione rifiuti – può trattare fino a 50.000 tonnellate all’anno di rifiuti non pericolosi – di Haiki Recycling Srl, parte di Haiki+, subholding di Innovatec Spa, società quotata sul mercato Euronext Growth di Milano. Con un investimento strategico di circa 5 milioni di euro, l’impianto, che si trova a Lazzate (Monza Brianza), rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile e innovativo nella gestione dei rifiuti. Haiki Recycling è controllata da Haiki+, sub-holding del Gruppo Innovatec attiva nel business dell’ambiente e dell’economia circolare con una pluralità di impianti di trattamento, recupero e riciclo delle materie: la missione di Haiki+ è di sviluppare una rete di impianti volta a dotare Innovatec di una sempre maggiore capacità di estrazione di valore dai rifiuti, realizzando importanti investimenti tecnologici in autonomia e attraverso partnership strategiche.