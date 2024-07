Il matrimonio della figlia di Milly Carlucci con il principe | gli abiti l’elicottero gli ospiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Monsummano Terme (Pistoia), 1 luglio 2024 – Fiori d’arancio per Angelica Donati, 37 anni,di, e ilFabio Borghese, 58 anni. La manager e il compagno si sono uniti innel borgo medievale di Montevettolini, una frazione di Monsummano Terme in provincia di Pistoia. Per le nozze Angelica Donati ha scelto un abito da sposa bianco e lungo, semplice ma anche pieno di dettagli. Spalle scoperte, la sposa ha scelto anche un lungo velo accompagnato da un elegante chignon. Nelle foto di rito la sposa si mostra con un bouquet di fiori bianchi, in sintonia con l’eleganza del suo abito. La madre e conduttrice Raiha invece optato per un tailleur color acqua marina. In tight invece ilBorghese, così come il suocero, marito die padre di Angelica, Angelo Donati.