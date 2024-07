Europei calcio 2024 oggi in tv | orari calendario 1 luglio streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Proseguono, ed entrano sempre più nel vivo, gli ottavi di finale dei Campionatididi Germania. Dopo i primi 4 match disputati nelle scorse giornate,ne vivremo altre 2 decisamente interessanti e indicative. Si inizierà alle ore 18.00 alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf con Francia-Belgio. I transalpini saranno ancora una volta guidati da Kylian Mbappè per puntare verso il titolo, dopo aver concluso a sorpresa solamente al secondo posto nel Gruppo vinto poi dall’Austria. I galletti non hanno impressionato per ora, ma il Belgio è avvertito. Si passerà poi alle ore 21.00 al Waldstadion di Francoforte sul Meno dove andrà in scena il match tra Portogallo e Slovenia. I lusitani dopo il ko contro la Georgia, cercheranno di farsi strada sospinti da Cristiano Ronaldo, Leao e Bernardo Silva.