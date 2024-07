Dune 3 potrebbe uscire a dicembre 2026

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il “Film evento senza titolo” che la Warner Bros aveva fissato perora viene pubblicizzato come “Film evento Denis Villeneuve” e alcune fonti hanno affermato che lo studio e la Legendary stanno tenendo la data libera con l’aspettativa che si concluda la spettacolare trilogia con3. Lo studio e il produttore hanno anche fissato la data del 26 marzo 2027 per l’altro franchise principale, il prossimo capitolo della saga Godzilla-Kong. Al momento, nessun commento da Warner Bros. o Legendary. Villeneuve e Legendary stanno preparando: Messiah, che il regista ha detto a gennaio “dovrebbe essere l’ultimo film diper me”. Successivamente riuniranno Nuclear War: A Scenario , basato sul libro di saggistica di Annie Jacobsen che esplora cosa accadrebbe in caso di guerra nucleare.