Dalla sfilata alla Giostra Un luglio tutto da vivere

(Di lunedì 1 luglio 2024) Pistoia, 12024 – La città si prepara a dare il via alle celebrazioni in onore di San Giacomo il Maggiore, patrono di Pistoia. Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 1, a partire dalle ore 19,di apertura dei festeggiamenti jacopei. Il corteo si muoverà da via Roma per giungere, attraverso le vie cittadine, allo stadio Melani, dove alle 21.30 si terrà la finale del torneo dei rioni di calcio (seniores) tra Cervo Bianco e Grifone. Il percorso dellaprevede la partenza da via Roma, proseguendo poi su via Cavour, il Globo, via Buozzi, via Curtatone e Montanara, via Bozzi, piazza San Francesco, corso Gramsci, via dei Pappagalli, via dei Macelli e via dello Stadio, fino allo stadio Melani. Lasarà divisa in due sezioni: la parte folcloristica e quella storica.