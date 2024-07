Contadini per una domenica Tutti a raccogliere lavanda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il sole bacia la raccolta dellain Brianza e ieri un esercito di curiosi si è dedicato al rito dal sapore antico all’Azienda Agricola Biologica, a Lesmo. Appuntamento rimandato per via della pioggia una settimana fa, ma attesa ripagata per i partecipanti che per tutto il giorno si sono persi nella bellezza del mare lilla creato dalla fondatrice Maria Sangalli. Un’oasi di pace, profumatissima, dove in centinaia hanno trascorso una giornata a contatto con la natura. Ladaha portato qui gente di tutte le età. Un appuntamento organizzato da Xnatus, la rete verde lanciata da Matteo Villa, l’operaio amante degli orti che sta creando un ponte fra tante realtà agricole del Vimercatese. L’obiettivo? "Godere di quel che il territorio offre", spiega l’ideatore della famiglia allargata che piace tanto al pubblico.