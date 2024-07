Confcommercio Salute nasce il dipartimento Lazio | Pronti a dialogare con la Regione

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 1 luglio 2024) La presidenza deldellaè stata affidata al Professor Fabio Miraglia Roma. «Abbiamo già evidenziato alladiverse priorità e tematiche da approfondire in specifici Tavoli di lavoro». Queste le parole del Professor Fabio Miraglia, stimatissimo professionista del settore e figura di spicco nell’ambito sanitario e socio sanitario regionale e nazionale, a cui è stata affidata la presidenza deldi. Porsi a servizio delle imprese del settore socio sanitario, in un dialogo fitto e costruttivo con le istituzioni, per migliorare la qualità di vita dei cittadini e della comunità in unacruciale per il Paese qual’è ilsu queste basi ildi, Sanità e Cura, associazione nazionale di Settore diImprese per l’Italia che ha l’obiettivo di promuovere sul territorio un modello di lavoro in grado di rappresentare e tutelare le imprese di settore e i laboratori d’analisi e diagnostica per immagini, ponendosi inoltre come interlocutore in grado di attivare nuove sinergie tra operatori, istituzioni e cittadini.