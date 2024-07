Caldine un’ambulanza nuova alla Fratellanza popolare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Fiesole (Firenze), 01 luglio 2024- LaValle del Mugnone diha unaambulanza a servizio della comunità. Si tratta del nuovo mezzo di soccorso M49, dotato dei più avanzati sistemi per il trasporto, con allestimenti ergonomici di ultima generazione, che è stato concepito per consentire al personale sanitario di eseguire in maniera più agevole le manovre d’urgenza. Il veicolo è stato acquistato con il contributo dei cittadini e permetterà di sostituire l'ambulanza più vecchia, che risale al 2010, fra quelle finora utilizzate per le emergenze. L'inaugurazione dellaambulanza si è svolta domenica, con una iniziativa apertapopolazione, che ha visto la partecipazione tante autorità Fiesolane quali il sindaco Cristina Scaletti, che ha tagliato il nastro mentre don Gianni Terreno ha benedetto il veicolo esposto in piazza dei Mezzadri.