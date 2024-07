Calciomercato Dilettanti Tutte le trattative e le ufficialità dell’estate della Vallesina e dintorni – 1 luglio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Petrini e Pancaldi alla Labor. Borocci dalla Biagio alla Jesina. Boria, Borra e Mazzoli al Castelbellino, 6 nuovi arrivi per il Chiesanuova. Pettinelli ancora svincolato. Le partenzeCastelfrettese., estate 2024 – Leggiamo le ultime novità dinella, dalla Serie D alla Terza Categoria. Lunedì 1°Ore 20.20 – PRIMA CATEGORIA – La Labor tessera Michele Petrini (foto di copertina). Arriva a Santa Maria Nuova il difensore classe 2004, ex Filottranese, il cui cartellino è di proprietàJesina. Accordo raggiunto, inoltre, anche con l’ex Cingolana SF Andrea Pancaldi, classe 1989, centrocampista che ha giocato anche alla Filottranese e al Villa Musone. PROMOZIONE – Matteo Borocci ritorna a Jesi! Esterno offensivo, classe 1993, aveva indossato la casacca leoncella nella stagione 2012/13, dopo due ottime annate in Eccellenza con il Belvedere.