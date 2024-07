Blocco Inter senza energie a EURO 2024? I dati smentiscono Spalletti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) I giocatori dell’sono sul banco degli imputati per l’eliminazione dell’Italia a. Lo stesso ct Lucianoallude che lo Scudetto vinto in anticipo possa aver abbassato il livello di concentrazione dei nerazzurri. Eppure il’attuale selezionatore azzurro. DUBBI MALIZIOSI – Nella valutazione dello stato di salute dell’Italia, eliminata aglipei di calciodopo una pessima spedizione, ilè al centro delle critiche. I tifosi azzurri e in generale tutti gli addetti ai lavori si aspettavano molto di più dai giocatori che hanno contribuito ad annichilire l’ultima stagione di Serie A. E sebbene due delle tre reti azzurre portino la firma dei nerazzurri Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, decisivi per l’unica vittoria dell’Italia a, il contributo aggregato è considerato insufficiente.