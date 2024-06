Refezione ecco tariffe e scadenze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Via alle iscrizioni e ai rinnovi dei servizi di ristorazione scolastica che dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità online, accedendo al sito dedicato, https://www4.eticasoluzioni.com/garbagnateportalegen. L’iscrizione al servizio è obbligatoria per tutti gli studenti che usufruiranno della ristorazione scolastica. Per coloro che intendono presentare il modello Isee, lo stesso verrà acquisito d’ufficio pertanto non dovrà essere caricato sul portale. Per ottenere la riduzione tariffaria del buono pasto occorre avere il modello Isee in corso di validità, essere residenti nel Comune di Garbagnate, non avere alcun debito derivante dalla ristorazione scolastica e da tutti i servizi comunali. Il Comune specifica che non saranno accettate domande di riduzione tariffaria presentate oltre il 13 ottobre.