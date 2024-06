MotoGP Francesco Bagnaia | Siamo consapevoli di poter stare davanti tutti i weekend Sul Sachsenring…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024)semplicemente eccezionale: dopo il dominio totale nella Sprint Race di ieri, un’altra vittoria nella gara lunga di oggi nel Gran Premio d’Olanda nell’università dellaad Assen. Terza vittoria consecutiva per il due volte campione del mondo che si porta ad appena 10 punti da Jorge Martin nella classifica del Mondiale. Queste le dichiarazioni di Pecco dopo questa meravigliosa performance: “Non c’è spazio per i pensieri, più che altro bisogna controllare al massimo tutte le situazioni, c’era vento e non c’era né troppo caldo per andare con la dura né troppo freddo per andare con la media. Abbiamo scelto di andare con la dura, ma in alcune curve era un po’ al limite. Jorge ha provato due volte a venirmi a prendere e in quei momenti era fondamentale riuscire a riaprire il gas e semplicemente ho cercato di fare il massimo, come sempre”.