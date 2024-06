Milly Carlucci sua figlia si é sposata La dolce dedica della conduttrice 

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 30 giugno 2024), suaAlessandra Donati ha sposato Fabio Borghese. Le immagini del matrimonio e lasta per tornare su Rai Uno con una nuova edizione di “Ballando con le stelle”. Il prossimo 19 luglio presso la Rai verrà annunciato l’inizioprossima edizione che vedrà in pista tanti noti volti del mondo dello spettacolo. Sabato 29 giugno suaAngelica Donati ha sposato il compagno Fabio Borghese nella splendida Villa Medicea di Montevettolini in Toscana precisamente a Pistoia. Lo sposo, come riporta Fanpage.it é del 1965 ed ha già un matrimonio alle spalle dal quale sono nati tre figli: Alessandro, Sofia e India. La bella Angelica invece ha 38 anni ed è una imprenditrice e manager.