L’Europa guardi al caso indiano per crescere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Villois Mentre l’Ue pasticcia sulla sua governance, confondendo il ruolo delle famiglie politiche con quello degli Stati, il resto del globo non occidentale, sempre più rappresentato dalle nazioni fondatrici del Brics, a cui si sono aggiunti i paesi arabi, capitanti dalla Cina, con l’India in corsa per affiancarne la leadership, si appresta a studiare una moneta propria in grado, nel futuro prossimo, di infastidire il dollaro come valuta principe degli scambi commerciali. La costituenda governance comunitaria sarebbe bene che, più che guardare all’intero Brics, identificasse nell’India il riferimento principale da affiancare agli Usa e all’Asia-Pacifico meno dipendenti dalla Cina. In merito ai motivi di questa scelta basterebbe l’analisi di Goldman Sachs sull’economia mondiale, da qui al 2050, che identifica nella Cina la prima economia mondiale, seguita a un’incollatura proprio dall’India, con al terzo posto gli Stati Uniti, solo al decimo posto la Germania, unico Paese europeo dei primi venti.