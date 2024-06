La delusione dei vip per la sconfitta dell’Italia agli Europei 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 30 giugno 2024) Lanon lascia indifferenti i tifosi e neppure alcuni vip che sui social hanno espresso il loro punto di vista Una vittoria, unaed un pareggio avevano consentito all’Italia di superare il turno. Ma ieri il colpo finale e lacontro la Svizzera con un 2 a zero. Una partita che ha lasciato tanta amarezza per i tifosi che comunque erano già scettici sul proseguimento della squadra nel campionato europeo. Poco dopo l’inizio la squadra avversaria ha segnato il primo goal e ha rischiato di agevolare l’Italia ad un certo punto quando stava per segnarsi un autogoal. Poi è arrivato il secondo tiro in porta e il fischio di fine che ha decretato laper la nostra squadra. Un gioco che ha visto sempre in attacco la squadra avversaria che ha giocato bene contro un’Italia in cui non si avvertiva armonia nel gioco e voglia di vincere.