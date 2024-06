In 20 milioni alla diretta Tv per Puccini Concerto in mondovisione visto in cinque continenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Lucca, 30 giugno 2024 – “Mister Hoffman, lei ama?“. “Ma certo, bisogna amare!“. Un sorriso compiaciuto e l’attore americano premio Oscar prende posto per godersi ilano diretto dal Maestro Riccardo Muti nella magica atmosfera delle Mura. Accanto a lui la moglie Lisa Gottsegen, il regista Peter Greenaway con la moglie Saskia Boddeke e l’attrice Sofia Boutella, nonché i produttori del film “Lucca Mortis - Tower Stories“. Per una volta tutti quanti solo spettatori. E anche ben partecipi, con applausi a scena aperta per direttore, orchestra e voci, e lo sguardo incollato al palco. Il regista Peter Greenaway, l’attrice Sofia Boutella e Dustin Hoffman alBasterebbe questo siparietto hollywoodiano per inquadrare la portata dell’eventoano di venerdì sera ospitato sul palco del Lucca Summer Festival.