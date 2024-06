I giocatori della Slovacchia affermano che la sconfitta dell’Inghilterra li accompagnerà per anni

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 30 giugno 2024) 2024-06-30 23:08:06 Breaking news: Il ctFrancesco Calzona ha parlato con filosofia dopo la straziante eliminazione agli ottavi di finale di Euro 2024 per manoa Gelsenkirchen. Ivan Schranz ha portato in vantaggio lacon il suo terzo gol del torneo dopo 25 minuti, ma la squadra ha avuto diverse occasioni per aumentare il suo punteggio, che però non sono riuscite a sfruttare. Ha lasciato la partita in bilico fino al quinto minuto dei sei aggiunti alla fine dei 90 minuti, durante i quali Jude Bellingham ha eseguito una perfetta rovesciata su un lancio lungo di Kyle Walker per raggiungere il livelloe mandare la partita ai tempi supplementari. Harry Kane ha portato in vantaggio i secondi classificati di Euro 2020 a soli 53 secondi dall’inizio dei supplementari e, nonostante la pressione, lanon è riuscita a segnare il pareggio.