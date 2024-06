Zaynab Dosso controlla i 100 agli Assoluti e vince senza strafare | test fisico dopo il bronzo europeo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024)ha vinto i 100 metri ai Campionati Italiani, imponendosi in scioltezza con il tempo di 11.20 (0,8 m/s di vento a favore). La velocista emiliana non ha spinto al massimo sul rettilineo di La Spezia, decidendo dire la situazione e di accontentarsi a livello cronometrico. La 24enne non è uscita benissimo dai blocchi di partenza, poi si è prodigata in un buon lanciato e nel finale si è rialzata. All’allieva di Giorgio Frinolli, fresca di meda diEuropei e di record italiano (11.01), interessava fare una verifica tecnica e fisical’uscita continentale di Roma,ando un po’ il gesto atletico in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai distanti un mese (prima dei Giochi la vedremo in Diamond League tra Parigi e Montecarlo).