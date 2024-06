Venezia bambino di 8 anni travolto da un furgone | è grave

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 29 giugno 2024) È ricoverato in gravi condizioni in ospedale un bimbo di otto, originario della Repubblica Ceca, investito in mattinata da una San Stino, in provincia di. Il piccolo stava attraversando la strada metropolitana 42, la jesolana, nel centro di La Salute, quando è sopraggiunto ildi una famiglia austriaca. Il conducente della vettura non si è accorto del piccolo e lo ha, sotto gli occhi dei genitori che erano a poca distanza, facendolo sbattere con violenza sull'asfalto, come riferisce Il Gazzettino. Un elicottero del Suem è arrivato da Padova e dal primo esame è emerso che il piccolo aveva riportato un brutto trauma commotivo, di qui l'immediato trasferimento in ospedale. Gli agenti della Polizia locale sono all’opera per eseguire i rilievi e chiarire cause e responsabilità.