Stosa Virtus il ritorno Braccagni in rossoblù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) L’ottavo elemento del roster della24/25 è un gradito. Marco, guardia play classe 2004 prodotto del settore giovanile rossoblu, torna a indossare la canotta della. Dopo un’ottima stagione alla Sangiorgese dove ha sfiorato la promozione in B Nazionale e una stagione e mezzo a Chiusi in Legadue,faalla casa madre andando a impreziosire il reparto esterni. "Sono molto contento di tornare alla– afferma–. Dopo varie chiamate con coach Evangelisti, che ringrazio per la fiducia, la risposta è stata quasi immediata perché si tratta di un progetto da cui posso imparare molto e aggiungere qualcosa in più al mio modo di giocare. Ringrazio il presidente Bruttini e il ds Voltolini per la fiducia, per me è sicuramente stimolo importante per fare bene.