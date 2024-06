Sabatini resta presidente | Tante sfide da vincere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) La Camera di Commercio delle Marche dà il via al ‘2’. Ieri mattina, con l’insediamento del nuovo consiglio camerale 2024-2029, è stato rieletto all’unanimità ilGino, che era stato già a capo dell’ente nel primo lustro successivo all’unificazione delle camere territoriali., nel ringraziare il consiglio, ha rammentato l’imporlavoro della camera nei cinque anni complessi che l’ente marchigiano, il primo in Italia per estensione geografica e il quinto per numerosità di imprese rappresentate, ha portato avanti. "I primi cinque anni – ha detto il– hanno visto il sistema economico affrontareinedite e davvero complesse, oggi ci affacciamo su un mondo nuovo con priorità e urgenze diverse: una è quella dell’intelligenza artificiale cui affiancheremo l’intelligenza artigiana, commerciale, industriale e agricola".