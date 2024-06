Proteste Congresso AfD 2 agenti feriti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 29 giugno 2024) 22.05 Duedi polizia sono stati gravementedurante una manifestazione di protesta a margine di undell'Alternativa per la Germania (AfD) a Essen. L'aggressione è avvenuta mentre la polizia stava scortando un politico del partito di estrema destra attraverso un gruppo di contestatori. I 2sono stati portati in ospedale,mentre altri 7 sono rimastileggermente.Gli aggressori sono riusciti a fuggire ma la polizia sta esaminando i video per identificarli. Altre schermaglie con attivisti in mattinata.