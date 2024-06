Non può essere questo il livello | Caressa stronca Spalletti dopo il ko azzurro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) "Non puòildella nostra Nazionale": Fabiolo ha detto a SkySport con Lucianoin collegamentol'eliminazione da Euro 2024. Il giornalista in diretta aveva anche rivelato come i telecronisti austriaci fossero sconvolti, in negativo, dalla prima ora dell'Italia in cui "di fatto gli azzurri non hanno mai tirato in porta. Abbiamo giocato una partita inguardabile, una grande confusione. La Svizzera, trascinata da Xhaka, ha dominato. Non ci aspettavamo un Europeo così deludente. Non siamo arrivati con le idee tanto chiare”. Dure critiche anche da parte di Fabio Capello: "Abbiamo perso contro la Svizzera, non contro il Brasile. L'Italia era amorfa in campo. Ma perché non riusciamo a giocare al ritmo degli altri?”.