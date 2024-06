LIVE MotoGP GP Olanda 2024 in DIRETTA | cominciano le prove libere! Bagnaia testa l’assetto

Leggi tutta la notizia su oasport

10.11 Tutti in pista questi 30?, mentre viene fatto rientrare al box Marc Marquez per un problema al motore. 10.10 VIA ALLE! 10.09 Ci si prepara a entrare in pista. Sarà interessante capire quale sarà il lavoro delle squadre, specialmente sull'uso delle gomme. Il punto di domanda riguarda l'impiego delle soft o delle medie. 10.06 Tanto pubblico già ad Assen, sarà uno spettacolo. Keep up to speed with everything using our #VideoPass free trial https://t.co/tqy6mZ6Oib An important setup session is about to begin in #FP2 #DutchGP https://t.co/mdG1bSxn4v —(@) June 29,10.03 Ieri Martin ha avuto qualche problema con l'anteriore e lo dovrà risolvere soprattutto nell'ottica della Sprint Race.