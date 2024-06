Giuseppe Garibaldi lancia la prima capsule di cappelli | una sorpresa speciale per una fan

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 29 giugno 2024)col brand “Solo cose belle”la sualinea di: l’annuncio e le dichiarazioni dell’ex gieffinocontinua a distinguersi da tutti gli altri ex inquilini della Casa del Grande Fratello. Col suo accento calabrese ed uno splendido sorriso,ha conquistato l’affetto degli italiani che in ogni Nomination l’hanno supportato fino al termine della sua esperienza. L’ex gieffino ha da poco intrapreso nuovi grandi progetti che lo vedono super impegnato e in giro per l’Italia. L’amatohato poche settimane la sualinea di t-shirt “Solo cose belle” che in breve tempo ha mandato in tilt il sito ufficiale. E non finiscono qui le grandi novità, il giorno tanto atteso è arrivato e l’ex gieffino ha mostrato in esclusiva ladi