Furti a Bologna | ladri localizzati grazie alle cuffie dello smartphone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024), 29 giugno 2024 – Rubano in un appartamento e tra la reva c’è anche un paio disenza fili di ultima generazione. Sono proprio tramite la loro localizzazione che il legittimo proprietario trova la posizione deie chiama i carabinieri. I Carabinieri della StazioneNavile hanno così denunciato alla Procura della Repubblica diun 18enne, un 25enne e un 30enne, marocchini, residenti a, per ricettazione in concorso. La vicenda La denuncia è scaturita da un furto in abitazione accaduto qualche sera fa ai danni di una famiglia residente in un appartamento di via Ferrarese. Tra la reva asportata, i malviventi si erano appropriati anche di un paio disenza fili perdi ultima generazione che consentono di essere ritrovate da lontano in caso di smarrimento o furto.