Como la grande fuga in Svizzera dei medici di frontiera A Cantù sala gessi solo in orari d’ufficio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 29 giugno 2024)– Più corteggiati di George Clooney quando indossava i panni del dottor Ross in ER, ivanno letteralmente a ruba in quel di. Più che il fascino del camice bianco ad avere un’irresistibile attrazione sono loro verso gli ospedali e le cliniche svizzere dove, a parità dio, ricevono stipendi anche tre o quattro volte superiori, oltre a benefit come la casa o l’auto aziendale. Proprio quello che manca da questa parte del confine dove l’unico rimedio finora individuato è stato il contributo per finanziare il Sistema sanitario, più simile a una vera e propria tassa, da far pagare ai vecchi frontalieri secondo un’aliquota che varia dal 3 al 6% del reddito annuo netto. Nelle intenzioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il balzello dovrebbe servire a pagare di più iche lavorano nelle zone di confine, ma per ora è riuscitoa far arrabbiare i frontalieri italiani che si sono attribuiti la patente di “tartassati”.