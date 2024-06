Canoa velocità Europei U23 Juniores | due ori e un argento per l’Italia Insabella vince a 14 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Due ori e unperaglidiUnder 23 enel bacino di Bratislava-Zemnik: primi segnali azzurri dunque, con buone notizie in vista del futuro. UNDER 23 Giorgia Lacalamita si prende il titolo europeo sui 1000 metri del Kayak: 4’00”410 il suo crono, con meno di nove decimi di vantaggio sulla ceca Adela Hazova e un secondo sulla polacca Weronica Marczewska.invece per Federico Zanutta e Luca Micotti, che nel K2 1000 non riescono ad opporsi ai tedeschi Philipp Quiel e Jonas Borowski, ma difendono il secondo posto in volata sulla Polonia per meno di cinque centesimi. Ottavi Samuele Veglianti e Kristian Szela nel C2 1000, ben lontani dal podio (3’50”748).Titolo europeo per Anastasianel K1 1000: il suo 4’07”393 le vale l’oro continentale con più di un secondo sull’ungherese Bianka Hofer e la polacca Julia Kot.